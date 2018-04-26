В США не верят заявлениям о появившихся у России "Томагавках"

Эрик Паон, официальный представитель Пентагона, назвал абсурдными заявления российской стороны о новейших американских ракетах, захваченных Россией в Сирии. Вашингтон, как отметил Паон, считает все подобные сообщения заведомо ложными.Вчера, напомним, было опубликовано соответствующее заявление генерал-полковника Сергея Рудского, главы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. По словам Рудского, присутствующие в Сирии российские специалисты сумели получить в свои руки самые современные ракеты США. Речь идет о тех самых "умных" ракетах "Томагавк", которыми по Сирии обещал ударить президент США Дональд Трамп.""Умные" американские ракеты продемонстрировали не очень высокую эффективность — они попали по хозяйственным объектам, которые не имеют сколько-нибудь серьезного значения", — говорит представитель Генштаба ВС РФ.В США назвали это заявление "абсурдом" и "дезинформацией". "Информация о якобы захваченных русскими ракетах США, распространенная российскими государственными СМИ, весьма далека от реальности. Это лишь очередное проявление информационной войны, которую Россия ведет против нас", — отметил представитель американского оборонного ведомства.