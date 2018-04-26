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» » В США не верят заявлениям о появившихся у России "Томагавках"

В США не верят заявлениям о появившихся у России "Томагавках"


Добавлено: 26 апр 2018 в 11:51, Категория: Политика
В США не верят заявлениям о появившихся у России "Томагавках"

Эрик Паон, официальный представитель Пентагона, назвал абсурдными заявления российской стороны о новейших американских ракетах, захваченных Россией в Сирии. Вашингтон, как отметил Паон, считает все подобные сообщения заведомо ложными.
 
Вчера, напомним, было опубликовано соответствующее заявление генерал-полковника Сергея Рудского, главы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. По словам Рудского, присутствующие в Сирии российские специалисты сумели получить в свои руки самые современные ракеты США. Речь идет о тех самых "умных" ракетах "Томагавк", которыми по Сирии обещал ударить президент США Дональд Трамп.
 
""Умные" американские ракеты продемонстрировали не очень высокую эффективность — они попали по хозяйственным объектам, которые не имеют сколько-нибудь серьезного значения", — говорит представитель Генштаба ВС РФ.
 
В США назвали это заявление "абсурдом" и "дезинформацией". "Информация о якобы захваченных русскими ракетах США, распространенная российскими государственными СМИ, весьма далека от реальности. Это лишь очередное проявление информационной войны, которую Россия ведет против нас", — отметил представитель американского оборонного ведомства.

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Добавлено: 26 апр 2018 в 11:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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