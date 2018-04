Вариант гена EDAR помог людям заселить Америку

Исследование Леслеи Ласко (Leslea Hlusko) и ее коллег из Калифорнийского университета в Беркли подтвердило, что мутация в гене EDAR, распространенная у жителей Восточной Азии, помогла людям при заселении Америки. Перейдя по Берингову мосту, они должны были в течение длительного времени оставаться в северных широтах, пока им не удалось найти путь дальше на юг. Короткий световой день мог бы привести к недостатку витамина D в организме и, следовательно, к распространению рахита. Но этого не случилось благодаря удачной мутации.

Ген EDAR кодирует рецептор эктодисплазин А, играющий важную роль в развитии эктодермы – наружного зародышевого листка эмбриона. Из эктодермы возникают нервная система, зубная эмаль, кожа, потовые железы, волосы, ногти. Мутация гена, получившая обозначение V370A, возникла около 30 тысяч лет назад в Китае. Считается, что ее распространению способствовал жаркий и влажный климат, так как одним из следствий этой мутации стало увеличение числа потовых желез. Но одновременно мутация влечет за собой увеличение толщины волос, изменение формы зубов (лопатообразные резцы) и ряд других признаков. Сейчас эта мутация встречается у 93% китайцев и у большинства других народов Восточной и Северо-Восточной Азией. Также мутация встречается у индейцев Америки, но очень редка у жителей Европы и Африки.

Хотя в северных регионах климат вовсе не влажный и жаркий, а напротив сухой и холодный, естественный отбор благоприятствовал людям с такой мутацией на севере Азии, поскольку она увеличивает протоки молочных желез, а значит и количество материнского молока – альтернативного источника витамина D, что очень важно для предотвращения рахита у детей. В исследовании Леслеи Ласко распространение данной мутации у древних жителей Америки определялось по форме зубов. Всего были изучены костные останки более 5000 человек из 54 археологических объектов в Европе, Азии и Северной и Южной Америке. Лопатообразные зубы обнаружились примерно у 40% людей в Азии и у всех 3183 индейцев доколумбовой эпохи. Ученые полагают, что у некоторых представителей первых переселенцев из Азии была соответствующая мутация, а затем она быстро распространилось по американской популяции.

Итоги исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.