Во льдах моря Бофорта обнаружены странные дыры

Ученые НАСА в ходе проекта Operation IceBridge отслеживают с самолетов состояние ледяного покрова Земли у обоих полюсов. Недавно они заметили странные дыры во льдах западной части моря Бофорта.

Море Бофорта омывает берега Аляски, а также Северо-Западных территорий и территории Юкон в Канаде, почти вся его площадь находится подо льдом круглый год, лишь в августе кромка льда отходит от берега на 100 – 150 километров. Отверстия во льду были замечены 14 апреля при аэрофотосъемке с самолета P-3. Они находятся в 80,5 километрах к северо-западу от впадения в море реки Макензи. Их три штуки, все имеют неправильную округлую форму, основная их часть затянута молодым льдом, а в центре каждой имеются небольшие полыньи. Ничего подобного не наблюдалось за предшествующие десять лет наблюдений.

Специалист по геофизике морского льда Дон Перович (Don Perovich) из Дартмутского колледжа отмечает, что, возможно, на фотографии наблюдается общее движение молодого льда справа налево, в пользу этого говорят зубчатые наслоения льда с правой стороны снимка. Такие наслоения возникают при столкновении двух тонких льдин, в результате чего блоки льда проходят над и под друг другом, напоминая застегнутую молнию или переплетенные пальцы. Однако динамика льда, по словам Дона Перовича, не могла привести к появлению округлых отверстий.

По одной из гипотез, отверстия могли быть проделаны морскими млекопитающими (кольчатой нерпой или гренландским тюленем) для доступа к воздуху, а особенности окружающего их льда возникли из-за волн воды, возникших, когда тюлени выходили на поверхность. По другой, отверстия появились вследствие конвекции воды, например, если на дне есть теплые источники или же пресная вода просачивается через грунт из глубины материка. Также влиять на их возникновение может более теплая вода из течения Бофорта или реки Маккензи.