Встреча с Ким Чен Ыном может не состояться, заявил Трамп

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может вообще не состояться.

«Не исключено, что эта встреча вообще не состоится. Кто знает», — заявил президент США телеканалу Fox News.

Трамп также добавил, что на данный момент северокорейская сторона «очень хочет встретиться».

Ранее Пхеньян объявил о прекращении испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрытии ядерного полигона в Пхунгери. Сейчас рассматривается перспектива проведения после межкорейского саммита встречи лидеров Северной Кореи и США.