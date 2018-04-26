За три года работы НАБУ ни один коррупционер не понес наказания

В отчете НАБУ общество не услышало никаких конкретных результатов. “Самым красноречивым доказательством работы антикоррупционных органов является ответ Артема Сытника, что ни один из фигурантов дел, переданных в суд, на сегодняшний день не понес наказания, и никто не пребывает в тюрьме”, — заявила юрист Анна Маляр в эфире канала “112 Украина”.Власть, если она реально хочет добиться результатов в борьбе с коррупцией, должна предоставить этим органом все возможные полномочия, в том числе и право на прослушку, - считает юрист.Впрочем, по мнению Маляр, отсутствие этих полномочий не может оправдывать неэффективность их деятельности.