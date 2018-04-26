Запад придумал, как обойти российское вето в Совбезе ООН, — Guardian

Cтраны Запада нашли способ обойти российское вето, так мешающее им в Совбезе ООН и согласовали позицию, которая позволит им принять удобное решение по вопросу так называемого применения химического оружия в Сирии.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В статье говорится, что придётся прибегнуть к резолюции «Единство ради мира» («Uniting for Peace» — англ., прим РВ), принятой в 1950 году.

Эта резолюция предусматривает передачу рассмотрения конкретного вопроса Генассамблее ООН, где неудобное для коллективного Запада вето действовать уже не будет.

Как это возможно?

Корни резолюции уходят в далёкие 50-е годы, когда во времена корейского кризиса возник аналогичный прецедент.

Процедура позволяет девяти членам Совета безопасности обойти вето постоянного члена Совбеза и передать этот вопрос для голосования на Генеральной Ассамблее ООН, которая может принять решение большинством в две трети голосов.

Регламент позволяет пользоваться резолюцией «Единство ради мира» в случае угрозы глобальному миру, буквально миру на Земле, некого акта агрессии и предназначена для случаев, когда Совет Безопасности не может выступать единым фронтом по причине отсутствия единства среди его постоянных членов.

В статье уточняется, что консультации дипломатов западных стран по этому вопросу будут проводиться на текущей неделе.

Как сообщала «Русская Весна», генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о неэффективности Совбеза ООН. По его словам, этот орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. Он также отметил, что некоторые страны злоупотребляют правом вето.