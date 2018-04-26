Завтра в НАТО могут обсудить членство Украины

Главы МИД стран-членов НАТО 27 апреля, могут обсудить стремление Украины вступить в альянс.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В частности, он отметил: «Украина тоже высказывалась о стремлении к членству в альянсе. Я ожидаю, что министры выразят желание обсудить этот вопрос».

Также, Столтенберг подтвердил, что НАТО продолжит оказывать практическую поддержку Украине, поскольку она важный партнер альянса.

Генсек добавил: «Для НАТО важно продолжать оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку».