ABBA записала новую песню впервые за 35 лет

Легендарная шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала новую песню. Об этом сообщается на официальных страницах коллектива.

«Мы вчетвером чувствовали, что спустя 35 лет будет здорово вновь объединить усилия и пойти в студию звукозаписи. Так мы и сделали», — говорится в заявлении квартета.

«Может быть, мы и постарели, но песня новая. И это приятно», — отметили музыканты.

Всего группа планирует записать две новые композиции, одну из которых представит в декабре 2018 года.

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Публикация от @ abbaofficial27 Апр 2018 в 4:11 PDT