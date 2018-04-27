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» » Авианосная ударная группа ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря


Добавлено: 27 апр 2018 в 19:14, Категория: Украина
Авианосная ударная группа ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman (CVN 75)) сегодня около 15:00 вошла в акваторию Средиземного моря.

По данным британских наблюдателей, зафиксировавших прохождение кораблей вблизи Гибралтара, вместе с «Гарри Трумэном» в Средиземное море проследовали входящие в состав группы ракетный крейсер ВМС США «Норманди» (USS Normandy (CG 60)), эсминец «Форрест Шерман» (USS Forrest Sherman (DDG 98)) и немецкий фрегат «Гессен» (FGS Hessen (F 221)).

До этого на этой неделе в акваторию Средиземного моря уже вошли «Балкелей» (USS Bulkeley (DDG 84)) и «Арли Берк» (USS Arleigh Burke (DDG 51)) из состава группы «Гарри Трумэна».


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Добавлено: 27 апр 2018 в 19:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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