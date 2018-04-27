«Бархат» меняют на «наждак» — о ситуации в Армении

Странная в Армении «народная революция»: ее лидер требует для себя пост премьера, «запрещает» правящую партию, но при этом вынуждает ее голосовать за себя.

Экс-премьер Армении Серж Саргсян, конечно, не должен был баллотироваться на высший государственный пост, учитывая, во-первых, свою явную непопулярность в народе, во-вторых, такое понятие как «честь».

Ведь Конституцию, которая не позволяла ему избираться на третий президентский срок, он изменил в пользу парламентского правления, при этом чуть ли ни клялся, что не претендует на роль первого лица — премьер-министра.

Надул народ? Конечно, надул, в расчете, что если он и выйдет на улицу с требованием его отставки, то ненадолго: либо людям надоест митинговать, либо их разгонят силовики.

Но Серж Азатович просчитался, что неудивительно: жажда власти и ее инерция лишает человека способности трезво мыслить. Странно, однако, что баллотироваться ему не отсоветовала Москва — выходит, тоже попала пальцем в небо: уж очень ей хотелось сохранить первым лицом Армении послушного и привычного ей политика.

И вообще, кто бы мог подумать, что Никол Пашинян из парламентской фракции «Елк» обладает столь выдающимися способностями: он не только грамотно организовал уличную борьбу, став «трибуном революции», но и пока успешно манипулирует едва ли не всеми политическими силами страны.

И даже рвется занять пост премьера в уверенности, что правящая Республиканская партия отставного Саргсяна его поддержит.

Но при этом Пашинян требует ее «безоговорочной капитуляции». А поскольку он не соглашается сейчас на объявление президентом внеочередных парламентских выборов и настаивает на создании коалиционного правительства (выборы — потом), то при нынешнем раскладе сил в законодательном органе, который выбирает премьера, у него есть большие шансы «пролететь»: ведь парламентское большинство — у правящей РПА — 58 мандатов. У фракции «Царукян» — 32 мандата, у пашиняновского «Елк» — всего 9, а у «Дашнакцутюн» — 7.

Но это — в теории. А на практике картина получается классическая: депутаты, которые всего неделю назад избрали Саргсяна премьером и смотрели ему в глаза, бегут с затонувшего корабля.

Так, фракция «Царукян» присоединилась к «народу» и открестилась от правящей силы. То же сделала и «Дашнакцутюн»: она заявила о «прекращении своего участия в политической коалиции с Республиканской партией Армении».

Еще бы: ведь Пашинян пригрозил отстранить представителей РПА и, надо думать, сочувствующих ей, от какой бы то ни было власти.

Только «безоговорочная капитуляция»! Только «кандидат от народа», которого народ в Армении, как известно, не избирает. Такова «задача революции», которая, похоже, от провозглашенной Пашиняном «бархатной» резко переходит в «наждачную».

Скоро «ненавистный Саргсян» может показаться армянам «манной небесной».

Парламент республики, согласно Конституции, должен утвердить нового премьера 30 апреля. И с большой долей вероятности этот высший государственный пост достанется опьяненному быстрым революционным успехом Пашиняну: армянские парламентские партии сдрейфили настолько, что готовы сдать свои позиции и свою страну человеку, не имеющему ни управленческого, ни хозяйственного, ни дипломатического опыта. Тем более, что страна эта бедная, да еще и воюющая с сильным Азербайджаном.

В прошлом журналист, Пашинян снискал известность тем, что после беспорядков в Армении в марте 2008-го был объявлен в розыск. Уже в следующем году он добровольно сдался властям, получил семь лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков, но вскорости срок ему был вдвое скошен.

В 2011 году он вышел на свободу по амнистии и опять же вскорости шагнул в парламент. Лихо!

Почему реально Пашинян так сильно расстарался в «армянской наждачной»: никакого креатива, классически вульгарная борьба за власть; амбиция быть первым лицом государства во что бы то ни стало. «Кандидат от народа», которого «выбрала революция», угрожает бойкотом парламентских выборов, если власть Республиканской партии все же сохранится.

Тут возникает вопрос: а как же демократия, Конституция, легитимность «кандидата от народа», которого повторимся, народ этот не избирает, однако выдвигает его на митинге на пост премьера, хотя это является прерогативой парламентских партий, имеющих определенное количество мандатов.

Что ж, политолог Агаси Енокян в беседе с армянским оппозиционным изданием Lragir выразил общее мнение людей, выходящих из правового поля: «Революционер не обязан считаться с Конституцией, особенно, если Конституция у нас похожа на крылья пингвина — они есть, но от них нет толку.

Никол Пашинян не должен сдавать свою легитимную силу — Площадь, и все свои требования он должен предъявлять с этих позиций».

Тут стоит напомнить, что за «крылья пингвина», то есть за конституционную реформу, проголосовал сам армянский народ. А еще о том — и это доказано историей, — что «революция пожирает своих детей», не исключая диктаторов, политических «перебежчиков» и авантюристов, недостатка которых в Армении сейчас нет.

Чего стоит одно только заявление депутата от пашиняновского «Елк», имеющего в парламенте всего 9 мандатов — Эдмона Марукяна. В беседе со Sputnik (Армения) он расписал «распорядок», по которому республика будет жить в ближайшее время. Так, «30-го числа, например, Никол Пашинян избирается премьер-министром, начинаем работать над избирательным кодексом, меняем его, лишаем РПА всех административных ресурсов, чтобы они не смогли использовать их на выборах, и только после проводятся честные выборы».

Далее: никто из Республиканской партии премьер- министром быть не должен. Что же до получения Пашиняном нужного для премьерства количества голосов в парламенте, «Республиканцы — умные люди, они послушно выберут. Потому что в этой ситуации других вариантов у них нет».

Да, Серж Азатович был, бесспорно, плохим главой государства — не только потому, что развел в стране коррупцию, но и потому, что довел ее до такого псевдополитического маразма. Интересно, однако, имеет ли он, то есть маразм, внешнюю повестку или «феномен» этот сугубо местного происхождения? «Елк» — партия прозападного толка, так что можно предположить, что имеет, хотя Саргсян действительно довел народ до ручки.

Тем временем революционер Пашинян встречается сначала с аккредитованными в Армении послами стран Евросоюза, а затем посещает посольство России. Кстати, в Москву вылетел и. о. главы армянского МИД Эдвард Налбандян.

С РФ, которая — на видимом уровне — «в чужие дела не вмешивается» и только выражает надежду на мирное решение политических проблем в Армении, в то время как ЕС и США озвучивают свои требования в пользу митингующих, революционер осторожничает.

Раньше он активно критиковал армянские власти за излишнюю близость с Россией, но сейчас остерегается: называет ее «дружественной, братской страной», отношения с ней — «важными», хотя и не лишенными проблем.

«Будущий премьер» не собирается брать курс на выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС и изгонять из страны российскую военную базу. С базой проблем нет, говорит он, поскольку «у нас есть очень большие проблемы не только с охраной армяно-турецкой, но и армяно-азербайджанской границы. Это политическая реальность, которую должно учитывать любое армянское правительство».

Он также заверил, что в целом армянская оппозиция не является ни проамериканской, ни пророссийской, ни проевропейской.

Что ж, разумно рассудил Пашинян, точнее, «правильно солгал» — никого не обидел. Потому как Армении нужна защита России и ее деньги. От Европы и США она тоже ждет денег и защиты.

В общем, хочет всего и ото всех. Вопрос: за какие текущие и будущие заслуги?

Следующий вопрос: есть ли у армянского протестного заряда кукловод, и откуда он дергает за веревочки? А он определенно есть, и сильный, иначе б Саргсян не отрекся от власти — он фактически пошел по пути экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе во время «революции роз», ушел «красиво», без крови, создав прецедент «подчинения воле народа». В ближайшее время режиссер-постановщик этого кукольного театра для взрослых непременно и «засветится».

Кто виноват в армянских беспорядках — тоже вопрос. Ответов много. В том числе: политическая незрелость армянского общества и руководящих элит, выстроивших порочную систему отношений на всех уровнях внутри страны и во внешней политике, включая отношения с соседними странами — Турцией и Азербайджаном, что сделало страну крайне уязвимой и зависимой от внешних игроков, а потому для них ненадежной.

Вообще же Пашинян, вероятно, не ожидал такого успеха, пусть и «промежуточного», своей уличной политики. Сидеть ему тихонько в парламенте с периодическими выпадами в адрес власти и России, чтоб народ его не забыл, если б премьером стал приемлемый для армян и назначенный Саргсяном первым замом Карен Карапетян.

Сейчас он является и. о. премьер-министра, но Пашинян считает его нелегитимным. Заслуженно или нет, но Карапетян пользовался репутацией человека «светского», умного и демократичного, не замешанного в местных коррупционных схемах и не жаждущего власти любой ценой. Оппозиция приняла бы его без восторга, но спокойно, понимая, что ее час еще не настал.

Но Саргсян сделал ей огромный подарок: довольно «дохлые» оппоненты власти, требовавшие всего лишь ее обновления, вошли в такой раж, что на глазах выросли в «жутких радикалов». И аппетит пришел во время еды: Пашинян «увидел» себя премьером — не меньше. И борется за это.

Но исчерпан ли ресурс тех «саргсяновцев», которые не двинулись с затонувшего корабля? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Он, при всей примитивности армянской «революции», имеет, в некотором роде, геополитическую «консистенцию».

Если она подвержена разложению, Армению ждут еще более лихие времена, чем при Саргсяне, в том числе на почве «перезагрузки» отношений с пересекающимися в республике центрами силы, претендующими на влияние в регионе Южного Кавказа.

Ирина Джорбенадзе