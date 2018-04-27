Белый дом опубликовал фото встречи Майка Помпео с Ким Чен Ыном

Пресс-служба американского президента опубликовала в четверг фотографии со с встречи нового госсекретаря США Майка Помпео (экс-главы ЦРУ) с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала опубликованные фотографии, на которых Помпео с Ким Чен Ыном обмениваются рукопожатием, заявив:

«(Экс-глава ЦРУ) проделал великолепную работу и помог президенту (Дональду Трампу) возглавить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова».

При этом Сандерс добавила, что встреча, на которой были сделаны фото, состоялась в начале апреля.

Напомним: 18 апреля президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News рассказал о недавней встрече Майка Помпео с Ким Чен Ыном, отметив, что между ними имела место «действительно отличная беседа», которая продолжалась больше часа.