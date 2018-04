Белый дом показал фотографии с тайной встречи Помпео с Ким Чен Ыном

Пресс-служба Белого дома опубликовала в Twitter фотографии, сделанные во время тайного визита главы ЦРУ и кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном.

«Секретарь Помпео проделал великолепную работу, помогая президенту Трампу в реализации его усилий по денуклеаризации Корейского полуострова», — написано в сообщении пресс-службы президента США.

О визите Помпео в Пхеньян сообщила 17 апреля газета The Washington Post. Эту информацию позже подтвердил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что встреча прошла очень гладко, детали переговоров Трампа и Ким Чен Ына в настоящее время прорабатываются.

JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN

