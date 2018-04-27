Близкий соратник Виктора Януковича заявил о намерении вернуться в Украину

Экс-глава Кабинета Министров Украины Николай Азаров, скрывающийся от правосудия на территории Российской Федерации, заявил, что рано или поздно вернется в Украины и будет “возрождать страну”.Об этом скандально известный соратник Виктора Януковича рассказал в интервью российским СМИ.Напомним, Азаров бежал из Украины во время Евромайдана. Последние годы проживает в России и с завидной регулярностью критикует действующую украинскую власть.Периодически бывший премьер грозится вернуться в Украины и изменить политический курс страны.