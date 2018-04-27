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Близкий соратник Виктора Януковича заявил о намерении вернуться в Украину


Добавлено: 27 апр 2018 в 15:21, Категория: Политика
Близкий соратник Виктора Януковича заявил о намерении вернуться в Украину
Экс-глава Кабинета Министров Украины Николай Азаров, скрывающийся от правосудия на территории Российской Федерации, заявил, что рано или поздно вернется в Украины и будет “возрождать страну”.

Об этом скандально известный соратник Виктора Януковича рассказал в интервью российским СМИ.

Напомним, Азаров бежал из Украины во время Евромайдана. Последние годы проживает в России и с завидной регулярностью критикует действующую украинскую власть.
Периодически бывший премьер грозится вернуться в Украины и изменить политический курс страны.

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Добавлено: 27 апр 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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