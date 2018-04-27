Богдана Николенко еще многого не видела на Сейшелах

К Сейшелам я уже очень привыкла, так как я здесь уже 3-й месяц. И до вчерашнего дня была уверенна, что просто на отдых в ближайшее время точно сюда бы не полетела, так как цены здесь немаленькие, а посмотреть почти всё уже удалось. Но когда мы пошли встречать рассвет на скалы над океаном, я поняла, что я видела только лишь 1% от всего, что можно увидеть и чем можно вдохновится на этих островах. Следущая цель - водопады.