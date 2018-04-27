Брижит Макрон пожаловалась на свою тяжелую жизнь первой леди Франции

Брижит Макрон

Вот уже почти целый год Эммануэль Макрон занимает пост президента Франции, а его жена Брижит сопровождает его во многих официальных поездках. На этой неделе супружеская чета была в гостях у Дональда и Мелании Трамп в США. Во время посещения одной из школ в Вашингтоне первая леди Франции рассказала о переменах, случившихся в ее жизни, когда муж стал главой государства.

Мне не нравится, что нет свободного времени. Где бы вы ни находились, везде найдется желающий сделать снимок. Нет ни минуты полного спокойствия. Это самая высокая цена,– призналась жена президента Франции.

Эммануэль и Брижит Макрон

Брижит добавила, что роль первой леди очень расплывчата. Макрон не считает себя незваной гостьей, но некоторый дискомфорт ощущает.

Отчетливо понимаешь, что тебя не избирали, и это очень нелегко, – пояснила жена политика.

С другой стороны, она вовсе не чувствует себя первой леди и совсем не изменилась за этот год.

Я чувствую себя женой Эммануэля Макрона, а не женой президента. Совсем не чувствую себя первой леди. Мы должны представлять французских мужчин и женщин. Я живу нормальной жизнью, встречаюсь с людьми… Внутренне я не изменилась,– считает Брижит Макрон.

Брижит Макрон