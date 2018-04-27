ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, 7,25% годовых. Об этом говорится в соответствующем релизе регулятора.

ЦБ отмечает, что годовая инфляция остается на низком уровне. Хотя произошедшее в апреле ослабление рубля станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, это не создаст риски превышения цели по инфляции. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на Россию. В дальнейшем ЦБ намерен исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза, отмечает регулятор.