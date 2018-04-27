Це Европа: пограничники не пустили бегунов из Кении на Украину (ФОТО, ВИДЕО)

Кенийских спортсменов, которые направлялись на Международный марафон в Харьков, не пустили на Украину.

Пограничники не пропустили бегунов, которые прилетели около 19:40 26 апреля в аэропорт Борисполь, через паспортный контроль, несмотря на наличие виз, приглашения от Министерства молодежи и спорта, мэрии города Харькова и организаторов.

Основанием для отказа пустить бегунов на территорию «незалежной» стало «недостаточное количество средств для пребывания на Украине», хотя все пребывание обеспечивает украинская сторона.

Спортсменов, ночевавших в аэропорту, ждёт депортация. При этом кенийским бегунам не предоставили еды, воды и возможности нормального отдыха.

«Вот кенийские спортсмены сидят с 19:40 вчерашнего дня в аэропорту и никто не может помочь им», — пишет на своей странице в соцсети спортивний директор Run Ukraine Ирина Лищинская.

«Они там, наши пограничники, совсем с ума сошли?!

Прилетели кенийцы, из тех, что все первые места на марафонах мира выигрывают, при мне в Варшаве один из них новую Вольво выиграл, куча бумаг — приглашения, подтверждения на руках, встречает наша олимпийская чемпионка Ирина Лищинская, для участия в Харьковском марафоне…

А их депортируют, не подходят они стране Украина — мало средств для пребывания…

Ну не абсурд?! Тут свои граждане разбегутся скоро, так мы ещё и перед чужими спортсменами позоримся, да и перед всем миром!» — возмущается в комментариях к видео депутат Днепропетровского горсовета Вадим Рублевский.