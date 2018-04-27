Денис Давыдов не верит слухам о прошлом Кати Зиновьевой

Вот уже как неделю мы живём с Екатериной Зиновьевой в одной комнате, всё у нас замечательно. Мне очень нравится этот человек, она устраивает меня во всём, мы готовим друг другу, улыбаемся, влюбляемся, притираемся, участвуем в жизни друг друга. Но вот читать неприятную статью в одном журнале мне было жутко. И я отреагировал должным образом: немного заперся в себе. Но, тем не менее, мы поговорили с Екатериной, после я решил всячески её поддерживать, потому что эти обвинения не имеют никаких подкреплений, никаких подтверждающихся фактов, доказательств. Я буду поддерживать свою женщину до последнего! Но если вдруг это окажется правдой, то мое воспитание мне не позволит принять такую девушку. Я считаю, что творческий духовный мир и тот мир, который описывался в статье, они несовместимы, а значит, человек мне просто врал. А пока я, как и раньше, превозношу свою женщину.