Вот уже как неделю мы живём с Екатериной Зиновьевой в одной комнате, всё у нас замечательно. Мне очень нравится этот человек, она устраивает меня во всём, мы готовим друг другу, улыбаемся, влюбляемся, притираемся, участвуем в жизни друг друга. Но вот читать неприятную статью в одном журнале мне было жутко. И я отреагировал должным образом: немного заперся в себе. Но, тем не менее, мы поговорили с Екатериной, после я решил всячески её поддерживать, потому что эти обвинения не имеют никаких подкреплений, никаких подтверждающихся фактов, доказательств. Я буду поддерживать свою женщину до последнего! Но если вдруг это окажется правдой, то мое воспитание мне не позволит принять такую девушку. Я считаю, что творческий духовный мир и тот мир, который описывался в статье, они несовместимы, а значит, человек мне просто врал. А пока я, как и раньше, превозношу свою женщину.
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Новости » Шоу-бизнес » Денис Давыдов не верит слухам о прошлом Кати Зиновьевой
Денис Давыдов не верит слухам о прошлом Кати Зиновьевой
Добавлено: 27 апр 2018 в 06:46, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 27 апр 2018 в 06:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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