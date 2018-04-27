Депутат Леонид Слуцкий убежден, что ПАСЕ должна отказаться от санкций против депутатов и сенаторов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что санкции в отношении любой делегации в международной парламентской организации, в том числе в ПАСЕ, противоречат духу и принципам парламентаризма и поэтому применяться не должны.«Никакие санкции в парламентских организациях на делегации накладываться не могут. Это будет мешать изучить и разобраться в причинах тех непростых, как правило, сюжетах, которые сталкивают лбами, разделяют парламентские делегации и мешают таким образом установить в этих вопросах правду и последовательность действий, что поможет разрешить эти конфликты», – отметил Леонид Слуцкий в четверг после заседания в ПАСЕ.Подкомитет Бюро по гармонизации органов Совета Европы и ПАСЕ, заседавший 26 апреля в Страсбурге, не поддержал предложения России по реформе регламента ассамблеи и отказу от санкций к парламентским делегациям, включая делегацию Российской Федерации.Рассказывая о ходе заседания, Леонид Слуцкий отметил, что каждый из его участников сумел высказался по своему предложению, однако на выводы и принятие решения времени уже не хватило. По словам парламентария, было бы утопией говорить о том, что комитет близок к тому, чтобы принять поправки в регламент, однако российская делегация продолжит свою работу в ПАСЕ и примет участие в заседании подкомитета Бюро 1 июня в Загребе.При этом депутат Леонид Слуцкий отмечает, что сторонников позиции России в ПАСЕ по неприменению санкций, в числе которых есть влиятельные парламентарии, все больше, однако их число еще недостаточно.«Не уверен, что оно [решение] может быть принято на следующем заседании, которое пройдет 1 июня в Загребе. Но думаю, что количество наших сторонников там увеличится», - убежден Леонид Слуцкий.На заседании комитета поднимался и вопрос о восстановлении Россией финансирования ПАСЕ, которое она прекратила в прошлом году из-за значительного ограничения полномочий нашей страны.«Денежный вопрос поднимался лидером английской делегации. В начале заседания, на мой взгляд, не к месту он затронул эту проблематику, на что я ему ответил, что нужно обсуждать не деньги, а будущее Совета Европы», – резюмировал Леонид Слуцкий.