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Дональд Трамп объяснил, почему оставил Меланию без подарка на день рождения


Добавлено: 27 апр 2018 в 03:39, Категория: Шоу-бизнес
Дональд Трамп объяснил, почему оставил Меланию без подарка на день рождения

Дональд и Мелания Трамп

В четверг, 26 апреля, у Мелании Трамп был день рождения – первой леди США исполнилось 48 лет. Журналисты Fox News связались по телефону с президентом Трампом, чтобы спросить, какой подарок он подготовил для супруги.

Вы же знаете, что я слишком занят, чтобы заниматься поиском подарков, – ответил Трамп.

Дональд и Мелания Трамп

Он признался, что подарил Мелании красивую открытку и букет цветов. Как первая леди США отпраздновала день рождения, не сообщается, но можно предположить, что ее поздравили президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит, прибывшие в Соединенные Штаты с официальным визитом.

Ранее в их честь состоялся гала-ужин в Белом доме. Мелания Трамп, по словам президента США, проделала "фантастическую работу" в подготовке этого вечера.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

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Добавлено: 27 апр 2018 в 03:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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