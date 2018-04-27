Дорожные конусы — сфера применения, цена, параметры

Дорожные конусы — один из наиболее часто применимых видов изделий, которые можно встретить на дорогах, ни одни дорожные работы не обходятся без их применения, это можно видеть буквально постоянно, чуть ли не ежедневно. Но есть и другие сферы применения сигнальных конусов: парковки на придомовой территории, стоянки у торговых центров, ресторанов и отелей, площадки для обучения вождению. Конусы также используют в спортивных соревнованиях. Почему выбирают для всего этого именно их? Благодаря следующим преимуществам конусов: лёгкость в установке — не требуют специальных навыков и техники; компактность и лёгкость — конусы очень просто перемещать с места на место и хранить; универсальность — подходят для условий от жаркого юга до крайнего севера, выдерживают огромные перепады температур, не требовательны к условиям среды. Очевидны преимущества конусов, но ведь не все они одинаковы. В связи с этим, прежде чем купить сигнальные дорожные конусы в СПб, предлагаем разобраться, какие параметры вам необходимы.

Утяжелители — конусы могут быть ими оснащены или, наоборот, нет. Отсутствие их, как легко можно догадаться, делает конусы легче и удобнее для перемещения, а наличие — более устойчивыми. Решайте, какие характеристики вам более необходимы, и определяйтесь с этим выбором. На конус также могут наноситься специальные светоотражающие полосы для увеличения видимости ночью, на некоторые устанавливаются специальные световые маячки. Жесткость конуса варьируется от того, где будет использоваться изделие: если это место, где вероятен наезд автомобиля, то берутся мягкие конусы, которые не повредят машине и вернутся в исходный вид сразу после столкновения; в других случаях чаще используются жесткие конусы. По высоте выделяют три вида конусов: 315 мм, 500 мм и 750 мм; по цвету — красные и оранжевые. Закупка пластиковых дорожных конусов стоимость на которые невысока, будет очень выгодным приобретением.