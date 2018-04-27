Дуров отверг использование Telegram при организации теракта в Петербурге

Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» заявил, что, вопреки утверждению ФСБ, не все террористы, подготовившие теракт в петербургском метро в 2017 году, пользовались этим мессенджером.

По его словам, Telegram «вряд ли» может быть полезен для расследования терактов в Санкт-Петербурге.

«Часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», — написал он.

Речь идет о теракте, произошедшем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Погибли 16 человек, свыше 60 пострадали. В июне того же года представители ФСБ сообщили, что мессенджером пользовались террорист-смертник, «его пособники и зарубежный куратор». В спецслужбе заявили, что Telegram наиболее популярен у действующих на территории России террористов.

На этом основании ФСБ потребовала у Telegram ключи дешифровки сообщений пользователей, однако представители мессенджера отказались выполнить требование. В итоге суд постановил заблокировать Telegram в России. 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки.