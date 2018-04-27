Джигарханян в больнице: Друг артиста назвал причины госпитализации

Развод с Цымбалюк-Романовской

Актер и режиссер Армен Джигарханян проведет в больнице несколько дней, сообщил его друг Артур Согомонян."Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. <…> Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", — сказал он.Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Согомонян опроверг эти слухи. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное.Актер не впервые за последние месяцы попадает в больницу, пишет РИА Новости. Так, в середине января его госпитализировали из-за вируса. Позднее он прервал свое лечение, но 31 января вновь вернулся в больницу. Спустя два дня Джигарханян окончательно выписался.В прошлом году вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней бывшей жены разразился публичный скандал после того, как в октябре актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.