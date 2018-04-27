Эксперт назвал сомнительной скорую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Саммит лидеров Соединенных Штатов Америки и Корейской Народной Демократической Республики вряд ли состоится в обозримой перспективе — считает Глеб Ивашенцов, с 2005 по 2009 год чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Корее.Сегодня средства массовой информации всего мира пестрят заголовками, посвященными встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Ким Чен Ын, как отмечается, стал первым северокорейским вождем, который перешел через демаркационную линию и оказался в Республике Корея.Комментируя это, безусловно, историческое событие, в США заявили, что Вашингтон намеревается закрепить результаты встречи при помощи саммита, в котором примут участие президент Америки и лидер КНДР.Глеб Ивашенцов, однако, считает такой саммит маловероятным. "Трамп как всегда осуществляет политический пиар, но и не более того. Потому что если саммит состоится, то неизбежно будет поднят вопрос о присутствии американских сил в Южной Корее. КНДР не пойдет на это. Кроме того, непонятно, где вообще будет проводиться встреча — Трамп не полетит в Корею, а Ким Чен Ын не полетит в США. Для того, чтобы проработать вариант с нейтральной территорией, нужны месяцы, но никак не обещанные недели", — говорит эксперт.