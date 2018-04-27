Эксперт рассказал, что нужно сделать на даче в майские праздники

Чтобы подготовить приусадебный участок к посадочному сезону, в майские праздники необходимо разрыхлить почву на «шести сотках», рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда« глава организации „Садоводы России“ Андрей Туманов. Читайте по теме

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»Нужно начать обрабатывать землю хотя бы там, где земля на участках уже просохла после зимы. После этого важно внести удобрения — лучше всего, комплексные», — сообщил Туманов.

Кроме того, сейчас уже можно начать высаживать семена растений, устойчивых к холодам, — это прежде всего морковь, петрушка и укроп. Наконец, на майские праздники стоит сделать обрезку деревьев и подготовить теплицы — нанести на них плёнку и застеклить парники, отметил эксперт.

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