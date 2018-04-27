«Если Россия начнёт наступление, всё будет очень хреново» — украинский каратель опроверг миф о «мощи ВСУ»

Украинские вооруженные силы не могли войти в десятку сильнейших армий Европы.
Об этом сказал экс-командир 5-ой роты карательного батальона «Днепр-1», бывший донецкий милиционер Владимир Шилов, комментируя бравурное заявление президента Украины Петра Порошенко.
«Лично я в это не верю. По их рассказам наша армия возрождена. Да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры. Советская армия, то же самое. Я не верю в это», — сказал он.
По его словам, рассказы о сильной украинской армии — выдумка.
«Я просто знаю, что происходит там, знаю, кто пошел в армию, знаю зачем они пошли. Добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать всё намного лучше, чем сейчас происходит», — заявил каратель.
По мнению Шилова, ситуация с украинской армией значительно ухудшилась.
«Всё возвращается в старое русло. Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Всё действительно плохо. Не дай бог Россия дернется, всё будет очень хреново», — заключил он.