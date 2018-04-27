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» » Этот неловкий момент: метанием курицы и дракой сорвали выступление Шурыгиной

Этот неловкий момент: метанием курицы и дракой сорвали выступление Шурыгиной


Добавлено: 27 апр 2018 в 08:11, Категория: Шоу-бизнес
Этот неловкий момент: метанием курицы и дракой сорвали выступление Шурыгиной

Диана Шурыгина в очередной раз с провалом презентовала свою песню. В девушку кинули курицу, когда она выступала на сцене в столичном ресторане «Гладиатор».

Перед номером Диана казалась очень счастливой и давала интервью журналистам. 

Однако настроение девушке вскоре испортили. Во время исполнения на сцену в Диану кинули живую белую курицу. Птица приземлилась прямо у её ног. Артистка оторопела и убрала в сторону микрофон, а фонограмма продолжала звучать. 

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Прервала выступление и драка. Муж Шурыгиной Андрей Шлянин набросился с кулаками на шутника. До приезда полиции хулиган скрылся. 

Сама Диана всё же настаивала, что к обидчику всё-таки должна была приехать скорая помощь.

«Его обязательно нужно отправить в психбольницу, этими действиями он делает хуже только себе. Это ненормально!», - заявила Диана.

 

Спонтанная пресс-конференция Дианы Шурыгиной после ЧП. Во время презентации песни хулиган бросил на сцену курицу. Мероприятие было сорвано. #дианашурыгина #шурыгина

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 26 Апр 2018 в 11:06 PDT

Сорвано уже 3-е выступление. Дебют Шурыгиной не состоялся из-за того, что блогер привёл овцу, тогда девушка со своим супругом просто уехала с мероприятия. Второй попытке препятствовали продюсеры шоу «Дом-2». 


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Добавлено: 27 апр 2018 в 08:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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