"Эйбар" выкупил у "Валенсии" права на хавбека сборной Чили по футболу Орельяну

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Эйбар" воспользовался опцией о выкупе у "Валенсии" прав на полузащитника Фабиана Орельяну, сообщается на официальном сайте "летучих мышей".

Как отмечается в сообщении, такое условие было прописано в договоре об аренде чилийского хавбека. На сайте "Эйбара" говорится, что контракт с 32-летним Орельяной рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне футболист сыграл за "Эйбар" 13 матчей, в которых забил три гола. Ранее он защищал цвета испанских "Гранады" и "Сельты", за сборную Чили провел 39 матчей.