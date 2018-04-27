Фетисов назвал провалом поражение россиян в четвертьфинале ЮЧМ по хоккею

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости, Сергей Яременко. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал серьезным провалом поражение юниорской сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске.

Юниорская сборная России в четверг проиграла в 1/4 финала американцам со счетом 1:5. В турнире по разным причинам не приняли участие три лидера сборной - форварды Григорий Денисенко, Андрей Свечников и Александр Хованов.

"Поражение в четвертьфинале домашнего ЮЧМ - это серьезный провал. Нужно разбираться с этим результатом. Я слышал об истории (с отчислением Григория Денисенко и отсутствием Андрея Свечникова и Александра Хованова), но детально не разбирался в ней. В любом случае стоит задать эти вопросы ФХР", - сказал Фетисов РИА Новости по телефону.