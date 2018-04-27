ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится: «Пресечена деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" ИГ. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что за первый квартал 2018 года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов, а также задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников.