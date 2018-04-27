Гагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте "1968. Digital": рассказываем о первом мобильном сериале

Помните интерактивный проект "1917. Свободная история", который героев русской революции и прочих известных исторических (и не только) личностей начала XX века "перенес" в эпоху соцсетей? Тот проект просто взорвал Рунет — настолько классным он получился. Теперь его создатель Михаил Зыгарь вместе с продюсерами Кареном Шаиняном и Тимуром Бекмамбетовым запускает другой — "1968. Digital", первый сериал для мобильных телефонов. Про год, когда мир стал таким, каким мы его знаем. NEWSTES.RU рассказывает, что такое "мобильный сериал" и как его смотреть.

Почему 1968?

Авторы проекта рассказывают, что не хотели отправлять зрителей в прошлое, а наоборот, задумали переместить всех главных героев 1968 года в наше время. Почему именно 1968? По мнению авторов, именно в этом году по всему миру произошла цепочка событий, повлиявшая на наши сегодняшние реалии. Это убийство Мартина Лютера Кинга и борьба за права чернокожих, женская сексуальная революция с изобретением противозачаточной таблетки, Ив Сен-Лоран, радикально меняющий мир моды, советские танки в Праге и первые диссиденты на Красной площади с плакатом "За нашу и вашу свободу", изобретение "Биг Мага" и масса других событий.

Как смотреть?

Технически сериал устроен очень просто: вы нажимаете "смотреть", и ваш телефон становится девайсом, например, Юрия Гагарина или Мартина Лютера Кинга, Высоцкого или Сахарова, в зависимости от истории. На экране всплывает переписка с женой, поступает звонок из Белого дома или смс о Леонида Брежнева.

Даты, факты, фото и видео — каждая серия идет шесть-восемь минут и почти всегда заканчивается знаковым музыкальным хитом той эпохи.

Где смотреть?

Мировая премьера проекта состоялась одновременно на Buzzfeed и Apple News, французском Liberation, российской "Амедиатеке" и во "Вконтакте". NEWSTES.RU предлагает вам своими глазами посмотреть две серии из проекта "1968. Digital" про Юрия Гагарина и схватку женщины-кошки с первой леди США.