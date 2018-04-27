Гамба: ошибки судьи в полуфинале лишили Лаппинагова шансов на золото ЧЕ по дзюдо

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Ошибки рефери в полуфинальной схватке чемпионата Европы в Израиле не позволили россиянину Аслану Лаппинагову бороться за золотую медаль, заявил генеральный менеджер сборных России по дзюдо Эцио Гамба.

Лаппинагов в пятницу стал бронзовым призером турнира в весовой категории до 81 килограмма. В полуфинале россиянин по замечаниям уступил израильтянину Саги Муки, в итоге выигравшему золото.

"Аслан был очевидно сильнее своего соперника и должен был бороться в финале, - сказал Гамба журналистам. - Я на 100, на 200 процентов уверен, что судья в полуфинале ошибся. Первое и второе "шидо" (замечание) Аслан получил незаслуженно. Третье - по делу, но два первых были незаслуженными".

Чемпионат Европы проходит 26-28 апреля, спортсмены разыгрывают 14 комплектов наград - по семь среди мужчин и женщин.