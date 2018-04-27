«Газпром» намерен сохранить транзит газа через Украину после 2019 года

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что, очевидно, определённый объем транзита газа через Украину после 2019 года будет законтрактован на взаимоприемлемых условиях.

«Хочу ещё раз обратить внимание на то, что мы никогда не говорили о прекращении транзита через Украину. Речь шла о том, что мы не предполагали и не предполагаем продлевать действующий контракт на транзит, который окончится в 2019 году», — сказал Медведев в ходе телефонной конференции.

При этом он отметил, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, «Газпром» начал вести переговоры с украинскими коллегами о судьбе транзита после 2019 года.

«Параметры этого транзита газа: объёмы, сроки, условия, направления — они будут определены в ходе переговоров. Поэтому то, что, надеюсь, определённый объём транзита будет законтрактован на удовлетворительных, взаимоприемлемых условиях, то это очевидно. Поэтому ещё есть время для этих переговоров», — добавил Медведев.

В апреле председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.