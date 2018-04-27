Генсек НАТО предложил "дожать" Россию

В Брюсселе проходит саммит глав МИД стран-членов НАТО, на котором генсек Альянса заявил о вмешательстве России в дела всех союзников.

Он считает, что страны военного блока должны оказать мощное сопротивление «гибридным» действиям РФ.

…Все союзники НАТО могут сказать о вмешательстве России в их внутренние дела. Мы должны их дожать, - цитирует Газета.ру Столтенберга.

Генсек НАТО заявил, что вмешательство Москвы во внутренние политические процессы сторонних государств можно доказать на примере расследования «вмешательства» России в американские выборы.

Саммит НАТО на уровне министров иностранных дел продлится два дня: 26 – 27 апреля. Одна из дискуссий называется «Россия и ее вызовы».