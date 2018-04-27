Гиркин: Путина подталкивают к капитуляции

Внешняя политика российского президента Владимира Путина, ведет Россию «к распаду и потере государственности».

Об этом заявил экс- командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин- Стрелков. По его словам, уже стало очевидно, что «в Киев Путин не пойдет», а захватить все юго-восточные регионы Украины он не способен. Так, Гиркин пишет: «Ну, фронт станет на 100–150 километров западнее. Но фронт, во-первых, останется, а во-вторых, он продлится и пожирать еще больше ресурсов РФ, а санкции — усилятся значительно. Учитывая то, что наше производство, наша экономика крайне импортозависимая, сколько это может продолжаться? Путина подталкивают к капитуляции. Он прошел уже по меньшей мере полпути, если не больше, той же дорогой, которую протоптал Милошевич, осталось только сдать Донбасс, испытать позорного поражения в Сирии, ну, а дальше Крым на очереди Крымом дело не ограничится, теперь речь идет о крахе всей где ржавый, распад всего государства «.