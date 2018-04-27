Глав Якутии и Алтайского края назвали кандидатами на увольнение

Глава Якутии Егор Борисов и руководитель Алтайского края Александр Карлин могут отправиться в отставку вскоре после инаугурации президента Владимира Путина. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник во властных структурах.

По его словам, причиной может стать то, что ситуация в этих регионах «плохо контролируется» главами субъектов.

Собеседник агентства допустил, что главы Якутии и Алтайского края уйдут в июне.

Он напомнил, что на единый день голосования 9 сентября 2018 года в этом году приходятся выборы в 21 регионе, в том числе в Москве и Московской области и Кемеровской области.