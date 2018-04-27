Глава Минспорта пообещал Родченкову новые иски

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона подаст новые иски к экс-директору Московской антидопинговой лаборатории, а ныне осведомителю Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову, сообщает РИА Новости.

Колобков заявил: «Вина должна была быть доказана со всеми доказательствами, чего не было. Впереди нас ждут многие процессы в судах по нашим спортсменам».

Ранее Родченков отказался от ряда своих обвинений в адрес российских спортсменов, которые выдвигал ранее. На его словах о том, что принимавший допинг спортсмен или кто-то из его окружения якобы отправлял Родионовой фотографии допинг-проб, строилось обвинение WADA – соответственно, и отстранение россиян от международных соревнований, в том числе Олимпийских и Паралимпийских игр.

26 апреля информатор WADA признал, что не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес» и не видел, как те его принимали или получали инструкции по употреблению.