Глава ВТБ попросил списать со счета Путина 104 тысячи рублей на посадки

Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета Русского географического общества, сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании глава ВТБ Андрей Костин попросил списать с личного счета Путина 104 тысячи рублей, чтобы от имени президента посадить 1040 деревьев.

«Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени. Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей», — заявил Костин (его выступление транслировал RT; на записи примерно с 1:07:50).

«А меня зачем тогда сюда приглашать? — в шутку спросил Путин, добавив: — Конечно, не возражаю».

«За деньгами уже идет. Страшные люди эти банкиры», — отметил президент, когда глава ВТБ поднялся и направился в его сторону.

Костин же вручил Путину сертификат, подтверждающий, что тот «посадил настоящий лес».