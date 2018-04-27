Главой ЦРУ впервые в истории стала женщина

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства, сообщает пресс-служба ЦРУ.

Прежнего директора ЦРУ Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США, где он, в свою очередь, сменил Рекса Тиллерсона.

Хаспел отметила: «Для меня большая часть возглавить ЦРУ в этот критический момент. На время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ оставаться сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и делать все возможное для предоставления разведданных нашим политикам, чтобы Америка была сильной и защищенной».

Джина Хаспел стала первой женщиной, возглавившей ЦРУ.