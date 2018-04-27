Главы КНДР и Южной Кореи приняли декларацию об объединении

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали декларацию «О мире, процветании и объединении на Корейском полуострове», сообщается в Facebook южнокорейского президента.

Документ предусматривает следующие пункты:

- полная денуклеаризация Корейского полуострова;

- прекращение всех военных действий, превращение демилитаризованной зоны в «зону мира», принцип ненападения друг на друга;

- создание межкорейского центра для консультаций и сотрудничества между двумя сторонами;

- восстановление работы центра по воссоединению семей.

Также стороны договорились, что президент Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян этой осенью.

«Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся», — сказал на пресс-конференции Ким Чен Ын (цитата «Интерфакса»).

«Мы — один народ, одна кровь», — добавил северокорейский лидер.

Как сообщает The Telegraph, он также признал, что это были «откровенные переговоры с хорошими результатами», которые будут «ориентированы на будущее».