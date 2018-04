Главы Северной и Южной Кореи подкормили сосну почвой из обеих стран

Руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели церемонию на линии разграничения между двумя странами в районе деревни Нханмунджом, сообщает The Telegraph.

Они высыпали землей, взятой из Северной и Южной Кореи, сосну, посаженную в 1953 году в знак завершения Корейской войны.

Кроме того Ким Чен Ын полил сосну водой из южнокорейской реки Ханган, а Мун Чжэ Ин — водой из северокорейской реки Тэдонган.

После церемонии лидеры двух стран уединились для переговоров.

#Breaking: President Moon and Kim Jong Un Trew Soil at a Pine tree symbolizing a fresh new layer of growth together! in a unified #Korea. pic.twitter.com/WCAWHvSKwR

— Sotiri Dimpinoudis (V) (@sotiridi) 27 апреля 2018 г.