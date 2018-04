Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

ABBA

Шведский квартет ABBA сообщил о воссоединении для концертного тура и записи двух новых песен. Одну из этих композиций, I Still Have Faith In You ("Я все еще верю в тебя"), группа исполнит в телеэфире в декабре.

Мы вчетвером решили, что спустя 35 лет было бы интересно снова объединить усилия и пойти в студию звукозаписи. Так и сделали. Было похоже, что время остановилось, а мы просто вернулись из короткого отпуска. Очень рады этому опыту! – говорится в официальном заявлении, опубликованном поп-коллективом в Instagram.

Менеджер ABBA Горел Хансер подтвердил новость в пресс-релизе.

Ранее во время выступления в Брюсселе 73-летний Бьорн Ульвеус, один из членов популярной четверки, рассказал о "виртуальном туре", намеченном на 2019 или 2020 год. Для концертов будут созданы оцифрованные изображения участников группы ABBA – Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Анни-Фрид Лингстад. Все четверо будут выглядеть так, как выглядели на пике популярности.

Нас сфотографировали во всех возможных ракурсах, нарисовали точки на лицах, измерили головы. Вероятно, череп не меняется с возрастом, в отличие от тела,– сказал музыкант о подготовке тура ABBA.

Группа продала более 400 миллионов альбомов за десять лет существования. Члены музыкального коллектива не выступали вместе с 1986 года, если не считать их участие в частной вечеринке в 2016 году.