Хабенский поведал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли

Российский актер театра и кино Константин Хабенский появился в YouTube-шоу "вДудь" (смотрите видео ниже) и рассказал о некоторых непростых испытаниях, которые ложатся на плечи представителя актерской профессии.Хабенский, в частности, поведал Юрию Дудю о съемках голливудского блокбастера "Особо опасен", в которых он в свое время участвовал.В фильме "Особо опасен", если что, присутствует сцена "поцелуя" Хабенского с известной во всем мире американской актрисой Анджелиной Джоли."Вопрос об ощущениях от "поцелуя" с Анджелиной Джоли — очень, на самом деле, популярный. С ним ко мне обращались даже сотрудники американской пограничной службы. Но никакого поцелуя, если говорить точно, не было", — рассказывает Хабенский.С Анджелиной Джоли целовался коллега Хабенского — Джеймс МакЭвой, а российскому актеру Джоли только делала "искусственное дыхание". Которое можно назвать поцелуем лишь с очень большой натяжкой."Когда у тебя полный рот искусственной крови, которую тебе нужно выплюнуть на актрису, то... в общем, довольно сомнительный поцелуй, если его вообще можно так назвать", — говорит Константин Хабенский.