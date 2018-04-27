Инаугурация Путина пройдет по новому сценарию

Намеченная на 7 мая инаугурация президента России Владимира Путина будет во многом отличаться от церемонии шестилетней давности. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

В 2012 году кортеж Путина проехал по Кремлевской набережной и Васильевскому спуску. Во время трансляции в прямом эфире многие заметили, что центр Москвы был совершенно безлюден.

«Нынешняя инаугурация будет отличаться от предыдущих и большим количеством гостей — их придет около пяти тысяч. Часть гостей сможет воочию наблюдать за парадом президентского полка, который Путин примет на Соборной площади Кремля. В остальном инаугурация будет выдержана в рамках протокола. Ее сценарий был разработан в бытность президентом РФ Бориса Ельцина и с тех пор существенным корректировкам не подвергался. Исключение — место проведения мероприятия: Ельцин вступал в должность в Кремлевском Дворце съездов, а начиная с 2000, инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце», — сказал собеседник агентства.

Инаугурация начнется в полдень, за несколько минут до этого Владимир Путин прибудет в Кремль, пройдет через Георгиевский и Александровский залы, в Андреевском зале поднимется на подиум, где соберутся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. Затем президент произнесет текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции.