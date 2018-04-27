Инструменты для домашнего использования

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В целом пневмоинструмент подразделяется на несколько классов. Необходимо определиться, к какому классу должен причисляться необходимый вам ручной пневматический инструмент от поставщика. Это может быть, как профессиональный, так полу – профессиональный и, конечно, для домашнего применения. Цена на инструмент варьируется в зависимости от его класса и категории.

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Перечень пневматического ручного инструмента, который представлен на продажу в нашем магазине весьма многообразен. На выбор предлагаются: отбойные молотки, бетоноломы, гайковерты и шуруповерты, шлифовальные машинки, дрели и перфораторы, трамбовки, инструменты для клепки металла, молотки для рубки, зубила, обдувочные пистолеты, оборудование для забивания скоб, машины для нарезания резьбы, фильтры, редукторы, маслораспылители, шприцы и пистолеты для герметика.

В наличии сопутствующие товары для различного пневматического инструмента:

- комплектующие к отбойным молоткам;

- запасные части для отбойных молотков (МО, МОП);

- запасные части и комплектующие для бетоноломов.

Все обозначенные выше виды пневматического ручного инструмента могут быть направлены почти что в любой уголок России. Возможны любые виды доставки – самостоятельно забрать с магазина, срочная, по России.