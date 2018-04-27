«ИС»: Боевики планируют повторение иловайского сценария

Эксперты группы «Информационное сопротивление» сообщают, что в ближайшее время на территорию «ЛНР» зайдут 45-ая и 11-ая бригады ВДВ ВСВ РФ, целью которых является повторение иловайского сценария — максимальный разгром сил АТО с оккупацией части украинских территорий.

По словам экспертов, россияне будут по мере возможностей маскироваться под местных боевиков, так как на данный момент благоприятных условий, как в 2014-ом под Иловайском, для оккупантов нет, они рассчитывают спровоцировать ВСУ на наступление.