К 2019 году все россияне получат собственный номер

Центробанк, Минкомсвязи и Минфин рассматривают возможность создания сквозного идентификатора, объединяющего номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверениий. Об этом «Известиям» сообщили близкие к министерствам и регулятору источники.

В соответствии с разрабатываемым проектом уникальный номер позволит найти данные о россиянине в любой базе и со временем заменит остальные документы.

«На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года. Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году», — сообщил собеседник издания.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала «Известиям», что по единому номеру можно будет получить финансовые услуги, а также объединить информацию, предоставляемую россиянами органам власти, инвесткомпаниям и банкам.

Ведомства рассчитывают, что использование идентификатора повысит скорость обслуживания и снизит риск неправильного ввода данных. Однако некоторые эксперты усматривают возможность компрометации данных, хотя предполагается, что сквозной идентификатор будет защищен от взлома гораздо надежнее данных различных ведомств.