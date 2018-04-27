Kia Sportage: тест-драйв FashionTime.ru

Если когда-то старейший автобренд в Корее, основанный в 1944 году, воспринимался по большей части как производитель автомобилей среднего ценового сегмента, которые относились к негласному сегменту добротных машин без изысков, то за последние несколько лет KIA вырос настолько, что на сегодняшний день входит в список лучших и самых популярных. И не только в России.

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Сейчас модели компании оснащаются по высочайшему уровню, создаются с учетом последних инновационных разработок, впечатляют динамическими характеристиками и могут похвастаться стильным экстерьером. При этом цены на автомобили KIA, к счастью, по-прежнему говорят о том, что эти транспортные средства производят для людей, которым не придется жертвовать всем ради покупки нового авто. Вторит данной тенденции и девиз KIA – «Искусство удивлять». Сегодня будем удивляться новому Sportage.

«Новый Sportage не стесняется заявить о себе во всеуслышание – от него действительно не оторвать глаз. Яркий характер складывается из «командирского» профиля, выраженного рельефа кузова и смелых дизайнерских находок», – говорится на официальном сайте KIA в России.

KIA Sportage почти с самого своего появления на российском рынке входит в рейтинг лучших кроссоверов. Такой почти абсолютной любви автомобиль обязан еще и своей уникальностью: это первая модель корейского бренда, которая собирается полностью в России, а если быть точнее – на производственных мощностях калининградского завода – еще с 1998 года. Причем все большую популярность набирает у наших соотечественников именно дизельная версия.

В России кроссовер представлен в трех вариантах: с двумя бензиновыми двигателями (150-сильным 2,0-литровым и турбированным 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с.) и одним дизелем. Дизельная вариация немного отстает по популярности от модификации с 2,0-литровым бензиновым мотором, но опережает про продаваемости авто с бензиновой «турбиной». Дизельный KIA Sportage в текущем поколении, дебютировавшем в 2015 году, и достался нам на тест-драйв.

На дороге



Все, чего так боятся автомобилисты со стереотипными и явно устаревшими познаниями о дизельных моторах, можно смело забыть. Если когда-то давно первые моторы на данном топливе издавали много шума, то новые технологии сделали свое дело: дизельная силовая установка работает без единого нарекания.

На дороге Sportage чувствует себя более чем уверенно, спокойно вписывается в повороты и так же спокойно реагирует на увеличение скорости – в слоне при этом тихо, водитель и его пассажиры слышат только приятное, аккуратное «рычание», которое гармонично вторит стремительной езде. К слову о тишине в салоне: на этот факт напрямую повлияло широкое применение при изготовлении кузова высокопрочной стали в сочетании с усиленным шасси, а также деталей, изготовленных методом горячей штамповки – для максимальной защиты при авариях, лучшей динамики и, конечно, шумоизоляции. Все крены машина проходит на «отлично» – мы, закладывая даже весьма прилично в повороты, не почувствовали даже намека на дискомфорт или потрясывание в салоне. Неровности на дорожном покрытии – от протертостей и выбоин на асфальте до серьезных ям на пригородных песчаных и каменистых дорогах, которые, увы, под дождем и тающим снегом приходят в абсолютную негодность – проглатываются Sportage на раз-два, благодаря качественной подвеске и дорожному просвету 182 мм, что на сантиметр больше, чем у предыдущего поколения.

Технические характеристики

Всем известно, что дизельные двигатели экономичны, а значит, вам не придется переплачивать на автозаправках. 2,0-литровый 185-сильный мотор, установленный под капотом KIA Sportage, подтверждает это: в городе расход дизеля составляет 7,9 литра, на трассе – всего 5,3 литра, а в смешанном цикле расход топлива у данной версии корейского автомобиля составляет немногим более 6 литров. Для кроссовера со снаряженной массой более 1 600 кг, габаритами 4 480/1 855/1 645 и системой полного привода это очень впечатляющий показатель, за который благодарить стоит, конечно, инженеров бренда, внедряющих новые технологии в производство автомобилей. Работая в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, двигатель разгоняет кроссовер до 100 км/ч с нуля за 9,5 секунды, при этом его максимальная скорость составляет 201 км/ч.

Дизайн

Ну и, наконец, о внешности корейского кроссовера. Этот автомобиль действительно выделяется из всей модельной линейки KIA. Пройти мимо Sportage без искреннего одобрения невозможно: он создан с уникальной и бросающейся в глаза спортивной харизмой. В передней части машины особенно привлекают внимание крупные вытянутые фары «Ice Cubes» (они напоминают кубики льда), концы которых стремятся вверх, заходя на капот и простираясь на нем чуть ли не до лобового стекла. С головной оптикой гармонирует тоже вытянутая, только уже наделенная прямоугольными углами решетка радиатора не менее оригинального исполнения: в KIA дизайн такой решетки называют технократичным, то есть технически продуманным, грубоватым, но логичным, без заискиваний. Задняя часть автомобиля выглядит более сдержанно – крыша резко «ломается» при приближении к багажнику, почти под 90 градусов. Венчает корму небольшой спойлер со светодиодным стоп-сигналом.

Интерьер



На эффектной центральной консоли в салоне KIA Sportage красуются множество кнопок, делающих управление автомобилем простым и понятным. В списке оснащения кроссовера: аудиосистема с 6 динамиками, система выбора режима движения, кондиционер, дефлекторы обдува для задних пассажиров, Bluetooth для подключения мобильных устройств, мультифункциональное рулевое колесо и многое другое. Не только водитель и передний пассажир могут с комфортом расположиться в кроссовере: задние сиденья широкие и подвижные, так что на них спокойно размещаются два и даже три человека. При необходимости задний ряд сидений раскладывается, образуя практически ровную поверхность, на которой можно спать в путешествиях на дальние расстояния. А объемный двухуровневый багажник позволит уместить в машину все, что вам нужно взять с собой, и даже больше. Что касается оснащения автомобиля, то тут особенно хочется отметить наивысшую безопасность, которой он обладает. Так, KIA оснастила Sportage системой ATCC (Advanced Traction Cornering Control) – системой управления тягой в поворотах, которая направляет крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением. Эта система при подозрении на недостаточную поворачиваемость мгновенно активируется и нормализует поведение автомобиля.