Kia Sportage: тест-драйв FashionTime.ru

Показать меню
Актуально
В Санкт-Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван - 23:25 В Санкт-Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 для минно-тральных сил военно-морского флота Абонемент на фитнес, какой вид тренировок выбрать? - 23:47 Абонемент на фитнес, какой вид тренировок выбрать? Реклама: виды, формы, особенности - 23:49 Реклама: виды, формы, особенности Критерии, которым должно соответствовать такси - 23:51 Критерии, которым должно соответствовать такси МИД направил РФ ноту протеста в связи со сменой адвоката Сущенко - 23:53 МИД направил РФ ноту протеста в связи со сменой адвоката Сущенко Аренда коттеджа в Новосибирске. Положительные стороны. - 23:54 Аренда коттеджа в Новосибирске. Положительные стороны. Названо чудодейственное средство от депрессии, доступное всем - 23:55 Названо чудодейственное средство от депрессии, доступное всем Как доставить контейнер 20 футов в Екатеринбурге? - 23:55 Как доставить контейнер 20 футов в Екатеринбурге? Зачем нужен одностраничный сайт - 23:57 Зачем нужен одностраничный сайт Разгром лагеря ромов под Киевом: начато несколько уголовных производств - 00:00 Разгром лагеря ромов под Киевом: начато несколько уголовных производств Неделя до ЧМ: шведский этап Еврохоккейтура как последняя проверка сборной России - 00:18 Неделя до ЧМ: шведский этап Еврохоккейтура как последняя проверка сборной России Сотрудники Госдепа взломали генконсульство РФ в Стиэтле, чтобы проверить, что - 00:22 Сотрудники Госдепа взломали генконсульство РФ в Стиэтле, чтобы проверить, что оно «освобождено» Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии, — опрос - 01:00 Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии, — опрос Изготовление брендовой упаковки - 01:12 Изготовление брендовой упаковки В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» - 01:14 В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля  - 01:21 Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля  "Динамо" и "СКА-Нева" установили рекорд ВХЛ по продолжительности матча - 01:39
» » Kia Sportage: тест-драйв FashionTime.ru

Kia Sportage: тест-драйв FashionTime.ru


Добавлено: 27 апр 2018 в 21:42, Категория: Статьи
Kia Sportage: тест-драйв FashionTime.ru

Если когда-то старейший автобренд в Корее, основанный в 1944 году, воспринимался по большей части как производитель автомобилей среднего ценового сегмента, которые относились к негласному сегменту добротных машин без изысков, то за последние несколько лет KIA вырос настолько, что на сегодняшний день входит в список лучших и самых популярных. И не только в России.

[/url][url=?pic=2#pic2]






<>

Сейчас модели компании оснащаются по высочайшему уровню, создаются с учетом последних инновационных разработок, впечатляют динамическими характеристиками и могут похвастаться стильным экстерьером. При этом цены на автомобили KIA, к счастью, по-прежнему говорят о том, что эти транспортные средства производят для людей, которым не придется жертвовать всем ради покупки нового авто. Вторит данной тенденции и девиз KIA – «Искусство удивлять». Сегодня будем удивляться новому Sportage.

«Новый Sportage не стесняется заявить о себе во всеуслышание – от него действительно не оторвать глаз. Яркий характер складывается из «командирского» профиля, выраженного рельефа кузова и смелых дизайнерских находок», – говорится на официальном сайте KIA в России.

KIA Sportage почти с самого своего появления на российском рынке входит в рейтинг лучших кроссоверов. Такой почти абсолютной любви автомобиль обязан еще и своей уникальностью: это первая модель корейского бренда, которая собирается полностью в России, а если быть точнее – на производственных мощностях калининградского завода – еще с 1998 года. Причем все большую популярность набирает у наших соотечественников именно дизельная версия.

В России кроссовер представлен в трех вариантах: с двумя бензиновыми двигателями (150-сильным 2,0-литровым и турбированным 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с.) и одним дизелем. Дизельная вариация немного отстает по популярности от модификации с 2,0-литровым бензиновым мотором, но опережает про продаваемости авто с бензиновой «турбиной». Дизельный KIA Sportage в текущем поколении, дебютировавшем в 2015 году, и достался нам на тест-драйв.

На дороге


Все, чего так боятся автомобилисты со стереотипными и явно устаревшими познаниями о дизельных моторах, можно смело забыть. Если когда-то давно первые моторы на данном топливе издавали много шума, то новые технологии сделали свое дело: дизельная силовая установка работает без единого нарекания.

На дороге Sportage чувствует себя более чем уверенно, спокойно вписывается в повороты и так же спокойно реагирует на увеличение скорости – в слоне при этом тихо, водитель и его пассажиры слышат только приятное, аккуратное «рычание», которое гармонично вторит стремительной езде. К слову о тишине в салоне: на этот факт напрямую повлияло широкое применение при изготовлении кузова высокопрочной стали в сочетании с усиленным шасси, а также деталей, изготовленных методом горячей штамповки – для максимальной защиты при авариях, лучшей динамики и, конечно, шумоизоляции. Все крены машина проходит на «отлично» – мы, закладывая даже весьма прилично в повороты, не почувствовали даже намека на дискомфорт или потрясывание в салоне. Неровности на дорожном покрытии – от протертостей и выбоин на асфальте до серьезных ям на пригородных песчаных и каменистых дорогах, которые, увы, под дождем и тающим снегом приходят в абсолютную негодность – проглатываются Sportage на раз-два, благодаря качественной подвеске и дорожному просвету 182 мм, что на сантиметр больше, чем у предыдущего поколения.

Технические характеристики

Всем известно, что дизельные двигатели экономичны, а значит, вам не придется переплачивать на автозаправках. 2,0-литровый 185-сильный мотор, установленный под капотом KIA Sportage, подтверждает это: в городе расход дизеля составляет 7,9 литра, на трассе – всего 5,3 литра, а в смешанном цикле расход топлива у данной версии корейского автомобиля составляет немногим более 6 литров. Для кроссовера со снаряженной массой более 1 600 кг, габаритами 4 480/1 855/1 645 и системой полного привода это очень впечатляющий показатель, за который благодарить стоит, конечно, инженеров бренда, внедряющих новые технологии в производство автомобилей. Работая в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, двигатель разгоняет кроссовер до 100 км/ч с нуля за 9,5 секунды, при этом его максимальная скорость составляет 201 км/ч.

Дизайн

Ну и, наконец, о внешности корейского кроссовера. Этот автомобиль действительно выделяется из всей модельной линейки KIA. Пройти мимо Sportage без искреннего одобрения невозможно: он создан с уникальной и бросающейся в глаза спортивной харизмой. В передней части машины особенно привлекают внимание крупные вытянутые фары «Ice Cubes» (они напоминают кубики льда), концы которых стремятся вверх, заходя на капот и простираясь на нем чуть ли не до лобового стекла. С головной оптикой гармонирует тоже вытянутая, только уже наделенная прямоугольными углами решетка радиатора не менее оригинального исполнения: в KIA дизайн такой решетки называют технократичным, то есть технически продуманным, грубоватым, но логичным, без заискиваний. Задняя часть автомобиля выглядит более сдержанно – крыша резко «ломается» при приближении к багажнику, почти под 90 градусов. Венчает корму небольшой спойлер со светодиодным стоп-сигналом.

Интерьер


На эффектной центральной консоли в салоне KIA Sportage красуются множество кнопок, делающих управление автомобилем простым и понятным. В списке оснащения кроссовера: аудиосистема с 6 динамиками, система выбора режима движения, кондиционер, дефлекторы обдува для задних пассажиров, Bluetooth для подключения мобильных устройств, мультифункциональное рулевое колесо и многое другое. Не только водитель и передний пассажир могут с комфортом расположиться в кроссовере: задние сиденья широкие и подвижные, так что на них спокойно размещаются два и даже три человека. При необходимости задний ряд сидений раскладывается, образуя практически ровную поверхность, на которой можно спать в путешествиях на дальние расстояния. А объемный двухуровневый багажник позволит уместить в машину все, что вам нужно взять с собой, и даже больше. Что касается оснащения автомобиля, то тут особенно хочется отметить наивысшую безопасность, которой он обладает. Так, KIA оснастила Sportage системой ATCC (Advanced Traction Cornering Control) – системой управления тягой в поворотах, которая направляет крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением. Эта система при подозрении на недостаточную поворачиваемость мгновенно активируется и нормализует поведение автомобиля.


Материалы по теме:

Kia Sportage нового поколения выйдет на российский рынок с 1 апреля
Весной 2016 года Kia Motors пополнит российский рынок новыми Optima и Sportage
Новый Kia Sportage замечен на трассе Нюрбургринга
KIA Sportage признан самым надежным автомобилем: Мнение экспертов
Добавлено: 27 апр 2018 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018»

В Москве пройдёт митинг против блокировки Telegram

В Москве пройдёт митинг против блокировки Telegram

Джиджи, Белла Хадид и Алексис Оганян поддержали Серену Уильямс на премьере сериала о ней

Джиджи, Белла Хадид и Алексис Оганян поддержали Серену Уильямс на премьере сериала о ней

Российские бадминтонисты Иванов и Созонов прошли в 1/4 финала чемпионата Европы

Российские бадминтонисты Иванов и Созонов прошли в 1/4 финала чемпионата Европы

Новости России
еще новости
Путин: Профессионализм парламентариев вырос за последние 25 лет

Путин: Профессионализм парламентариев вырос за последние 25 лет

Путин заявил о необходимости аккуратного улучшения медицинского страхования

Путин заявил о необходимости аккуратного улучшения медицинского страхования

Московские фонтаны вновь заработали

Московские фонтаны вновь заработали

Правительство РФ одобрило выделение более 16 млрд рублей регионам на повышение МРОТ

Правительство РФ одобрило выделение более 16 млрд рублей регионам на повышение МРОТ

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

Гагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте

Гагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте "1968. Digital": рассказываем о первом мобильном сериале

Весна-осень 2018: платье-облако на каждый день

Весна-осень 2018: платье-облако на каждый день

В кепке, с бородой и босиком: Киану Ривз снова грустит

В кепке, с бородой и босиком: Киану Ривз снова грустит

Новости политики
еще новости
Встреча надежды и реализма: западные СМИ об историческом саммите лидеров двух Корей и результате

Встреча надежды и реализма: западные СМИ об историческом саммите лидеров двух Корей и результате

Разоружение КНДР невозможно: российское правительство

Разоружение КНДР невозможно: российское правительство

Время «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении каждому россиянину личного номера

Время «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении каждому россиянину личного номера

Путин пролил свет в вопросе об отмене страховой медицины

Путин пролил свет в вопросе об отмене страховой медицины

Новости экономики
еще новости
Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Новости общества
еще новости
Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет

Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет

В Праге открыли мемориальную доску с именами красноармейцев, павших за освобождение Чехословакии

В Праге открыли мемориальную доску с именами красноармейцев, павших за освобождение Чехословакии

Стало известно имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Стало известно имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков экстренно посадил самолёт из-за столкновения с птицей

Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков экстренно посадил самолёт из-за столкновения с птицей

Происшествия
еще новости
Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Новости Украины
еще новости
Путин сравнил себя с курицей: появилось видео

Путин сравнил себя с курицей: появилось видео

Министры НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

Министры НАТО рассмотрели заявку Украины на членство

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в акваторию Средиземного моря

Гиркин: Путина подталкивают к капитуляции

Гиркин: Путина подталкивают к капитуляции

Мировые новости
еще новости
Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников

В Министерстве обороны Украины рассказали о крайне непростой ситуации на Донбассе

В Министерстве обороны Украины рассказали о крайне непростой ситуации на Донбассе

Меркель едет к Трампу говорить о санкциях и

Меркель едет к Трампу говорить о санкциях и "Северном потоке-2"

Боевики обстреляли жилой сектор на Донбассе

Боевики обстреляли жилой сектор на Донбассе




Лента новостей
Разоружение КНДР невозможно: российское правительство - 21:08 Разоружение КНДР невозможно: российское правительствоТрамп сообщил, что выступает за улучшение отношений США и России - 21:04 Трамп сообщил, что выступает за улучшение отношений США и РоссииО невероятной пользе темного шоколада рассказали биологи - 20:47 О невероятной пользе темного шоколада рассказали биологиВ Праге открыли мемориальную доску с именами красноармейцев, павших за освобождение Чехословакии - 20:42 В Праге открыли мемориальную доску с именами красноармейцев, павших за освобождение ЧехословакииРоскомнадзор нашел виновных в массовых сбоях в работе сайтов - 20:36 Роскомнадзор нашел виновных в массовых сбоях в работе сайтовСтоимость «Силы Сибири» превысила триллион рублей - 20:35 Стоимость «Силы Сибири» превысила триллион рублейСбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета» - 20:35 Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета»Путин отказался менять страховую медицину на государственную - 20:35 Путин отказался менять страховую медицину на государственнуюГлав Якутии и Алтайского края назвали кандидатами на увольнение - 20:35 Глав Якутии и Алтайского края назвали кандидатами на увольнениеМосгорсуд перенес заседание по жалобе Никиты Белых из-за его болезни - 20:34 Мосгорсуд перенес заседание по жалобе Никиты Белых из-за его болезниГагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте "1968. Digital": рассказываем о первом - 20:32 Гагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте Министры НАТО рассмотрели заявку Украины на членство - 20:28 Министры НАТО рассмотрели заявку Украины на членствоВремя «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении каждому россиянину - 20:14 Время «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении каждому россиянину личного номера«Газпром» намерен сохранить транзит газа через Украину после 2019 года - 20:11 «Газпром» намерен сохранить транзит газа через Украину после 2019 года
Последние новости
Глава ВТБ попросил списать со счета Путина 104 тысячи рублей на посадки - 23:01 Глава ВТБ попросил списать со счета Путина 104 тысячи рублей на посадки Мирзаянов опроверг участие в разработке «Новичка» - 23:01 Мирзаянов опроверг участие в разработке «Новичка» Собянин продлил голосование на выборах мэра до 22 часов - 23:01 Собянин продлил голосование на выборах мэра до 22 часов С малярией предлагают вести борьбу на опережение - 23:01 С малярией предлагают вести борьбу на опережение ПАРНАС предложил выдвинуть единого кандидата на выборах мэра Москвы - 23:00 ПАРНАС предложил выдвинуть единого кандидата на выборах мэра Москвы В Краснодаре при обрушении строящегося храма пострадали четыре человека - 22:59 В Краснодаре при обрушении строящегося храма пострадали четыре человека Встреча надежды и реализма: западные СМИ об историческом саммите лидеров двух Корей и результате - 22:49 Встреча надежды и реализма: западные СМИ об историческом саммите лидеров двух Корей и результате Путин сравнил себя с курицей: появилось видео - 22:35 Путин сравнил себя с курицей: появилось видео Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни - 22:01 Группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет - 21:49 Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет Kia Sportage: тест-драйв FashionTime.ru - 21:42 Kia Sportage: тест-драйв FashionTime.ru Гамба: ошибки судьи в полуфинале лишили Лаппинагова шансов на золото ЧЕ по дзюдо - 21:25 Гамба: ошибки судьи в полуфинале лишили Лаппинагова шансов на золото ЧЕ по дзюдо В НАТО рассмотрели заявку Украины на членство - 21:21 В НАТО рассмотрели заявку Украины на членство
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"