Ким Чен Ын перестанет запускать ракеты рано утром

Глава КНДР Ким Чен Ын обещал не будить южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина ранними запусками ракет.

Пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чхан сообщил, что Мун Чжэ Ину всегда приходится вставать очень рано из-за запуска баллистических ракет Северной Кореей. Ким Чен Ын обещал, что перестанет проводить испытания по утрам.

Политики встретились на демаркационной линии. Переговоры длились час 40 минут. Главы государств обсудили денуклеаризацию полуострова и улучшение отношений между странами. Ожидается, что по итогам встречи лидеры подпишут совместную декларацию.