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» » Ким Чен Ын пообещал не будить Мун Чжэ Ина ядерными испытаниями

Ким Чен Ын пообещал не будить Мун Чжэ Ина ядерными испытаниями


Добавлено: 27 апр 2018 в 09:32, Категория: Новости на сегодня
Ким Чен Ын пообещал не будить Мун Чжэ Ина ядерными испытаниями

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе исторических переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал больше не будить его по утрам ядерными испытаниями, сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

Отметим, переговоры лидеров двух Корей проходят в закрытом режиме, однако СМИ получили информацию, что Ким Чен Ын заявил: «Мы больше не будем прерывать ваш утренний сон» (цитата по «Интерфаксу»).

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, отметил, что переговоры идут очень хорошо, и назвал это подарком всему миру.

Между тем в России высоко оценили межкорейский саммит. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что встреча лидеров КНДР и Республики Корея говорит о потенциальной возможности объединить страны: «Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень — это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации» (цитата по РИА Новости).


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Добавлено: 27 апр 2018 в 09:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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