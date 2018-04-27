Ким Чен Ын пообещал не будить Мун Чжэ Ина ядерными испытаниями

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе исторических переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал больше не будить его по утрам ядерными испытаниями, сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

Отметим, переговоры лидеров двух Корей проходят в закрытом режиме, однако СМИ получили информацию, что Ким Чен Ын заявил: «Мы больше не будем прерывать ваш утренний сон» (цитата по «Интерфаксу»).

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, отметил, что переговоры идут очень хорошо, и назвал это подарком всему миру.

Между тем в России высоко оценили межкорейский саммит. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что встреча лидеров КНДР и Республики Корея говорит о потенциальной возможности объединить страны: «Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень — это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации» (цитата по РИА Новости).